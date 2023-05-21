Пиоли набрал 700-е очко в Серии А

Разгромив «Сампдорию», «Милан» частично скрасил своим поклонникам горечь провала в полуфинале Лиги чемпионов, команда обыграла генуэзцев с разгромным счетом 5:1. Для Стефано Пиоли это означает то, что он заработал 700-е очко в своей тренерской карьере в рамках Серии А.

На самом деле их сейчас даже не 700, а 702, так как перед игрой с «Сампдорией» их было 699. До «Милана» Пиоли успел поработать с такими клубами Серии А, как «Фиорентина», «Лацио», и даже какое-то время с миланским «Интером», где, однако, не разглядели его способности.

«Милан» Стефано Пиоли возглавил в октябре 2019 года.