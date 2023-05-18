Журналист из Вероны Адриано Томелли специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о будущем защитника «Вероны» Корая Гюнтера, который выступает на правах аренды за «Сампдорию».

- У Гюнтера контракт до 2025 года и «Верона» в любом случае будет с ним расставаться летом. В этом сезоне он не впечатлил, ставка будет сделана на других. Я понимаю, почему его агент активизировался, если бы «Сампдория» не вылетела, она бы выкупила Гюнтера, а теперь он возвращается в «Верону». Агент активно занимается его трудоустройством, и это хорошо для клуба.

- За сколько «Верона» готова будет с ним расстаться?

- Это зависит от того, останется ли команда в Серии А. Как я понимаю, сейчас по нему нет предложений, — сказал Томелли.

В текущем сезоне 28-летний Гюнтер принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал один ассист. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.