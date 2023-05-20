Жиру сделал свой первый хет-трик в Серии А

На исходе своего второго полного сезона в «Милане» французский нападающий Оливье Жиру сделал свой первый хет-трик в составе команды в рамках чемпионата, и это случилось в игре с «Сампдорией». Один из своих голов Жиру забил с пенальти, однако два остальных с игры, а «Милан» выиграл со счетом 5:1 - это уже вторая игра из четырех состоявшихся в рамках тридцать шестого тура, завершившаяся с таким счетом.

В следующем туре «Милан» ждет встреча с важным соперником - туринским «Ювентусом». Эта игра состоится двадцать восьмого мая в Турине. «Милан» в данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.