Леау - первый игрок «Милана» за более чем 10 лет, поучаствовавший в 20+ голах за сезон

Португальский нападающий Рафаэль Леау открыл счет в игре «Милана» с «Сампдорией», которая обернулась самой крупной победой клуба в текущем сезоне. Также Леау отметился голевой передачей, и в результате после этой игры счет его голевых действий достиг 21 - тринадцать голов и восемь голевых передач.

Леау стал первым игроком «Милана» за более чем десять лет, который смог поучаствовать в двадцати и более голах за сезон. Последним таким игроком был шведский форвард Златан Ибрагимович, который добился аналогичного показателя в сезоне 2011/2012, своем последнем за первый отрезок в составе «россонери».