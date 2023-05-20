Пиоли: «Итоги сезона будут зависеть от ближайших трех игр»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пообщался с журналистами перед матчем против «Сампдории».

«Мы погрустили после вылета из Лиги чемпионов, но сейчас надо вернуться на поле и вновь побеждать. Мы понимаем, что итоги сезона в большей степени будут зависеть от ближайших трех матчей. Нам нужно выходить на поле уверенными, сохранять концентрацию и побеждать во всех оставшихся играх.

Команда всегда получает максимальную поддержку от клуба, мы держимся вместе в любое время, нет разницы, хорошо идут дела или нет. Спасибо и фанатам, которые всегда с нами», - приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.