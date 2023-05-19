«Милан» принял решение по Ориги

Нападающий «Милана» Дивок Ориги может быть продан в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в «Милане» планируют серьёзно усилить состав после завершения сезона, однако без продаж, судя по всему, тоже не обойдётся. Согласно информации Corriere dello Sport, ряды «россонери» с высокой долей вероятности покинет Дивок Ориги – на него больше не рассчитывают в клубе. Также под вопросом будущее в «Милане» Жуниора Мессиаса. Арендованный у «Барселоны» Серджино Дест, как неоднократно сообщалось, тоже не входит в планы гранда Серии А.

На счету Дивока Ориги два забитых мяча в 35 матчах текущей кампании.