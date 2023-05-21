«Милан» впервые в сезоне забил пять мячей за матч

Крупной победой «Милана» закончился первый матч команды после обидного вылета из полуфинала Лиги чемпионов - команда забила пять мячей «Сампдории». Удивительно, но в нынешнем сезоне «Милан» впервые за матч забил так много - до этого трижды удалось забить по четыре гола, в том числе и в апрельской игре с «Наполи».

Нынешняя победа вместе с той игрой стала самой крупной для «Милана» в нынешнем сезоне.

До конца чемпионата Италии остались еще два тура, в них «Милану» предстоит сперва сыграть с «Ювентусом», а затем с «Вероной». Сейчас клуб занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.