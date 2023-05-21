Браим Диас: «Я счастлив в «Милане»

Браим Диас провёл яркий матч за «Милан», он сделал несколько голевых передач и забил сам в игре против «Сампдории», обернувшейся для клуба самой крупной победой в сезоне. Диас признал после игры, что он счастлив в «Милане» и хочет остаться в клубе, вопреки слухам о том, что его пытается вернуть «Реал».

- «Милан» - невероятный клуб для меня. Я очень доволен тут. Еще две игры, в которых я снова хочу сделать максимум для команды. Но о будущем я пока что не могу говорить, не знаю, - цитирует слова Диаса pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с туринским «Ювентусом».