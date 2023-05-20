Хет-трик Жиру позволил «Милану» разорвать оборону «Сампдории»

В 36-м туре чемпионата Италии «Милан» играл дома против вылетающей в Серию Б «Сампдории». «Россонери» довольно легко добыли важную победу, забивая голы на любой вкус, - 5:1. Оливье Жиру отметился хет-триком, забив головой, с пенальти и ногой.

Команда из Генуи остается последней в любом случае, а вот миланцы идут пятыми с отставанием в очко от зоны Лиги чемпионов.