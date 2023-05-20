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Чемпионат Италии. Серия А

Хет-трик Жиру позволил «Милану» разорвать оборону «Сампдории»

20 Мая 2023 • 23:38 Комментировать (2)
Милан
5:1
Сампдория
окончен

В 36-м туре чемпионата Италии «Милан» играл дома против вылетающей в Серию Б «Сампдории». «Россонери» довольно легко добыли важную победу, забивая голы на любой вкус, - 5:1. Оливье Жиру отметился хет-триком, забив головой, с пенальти и ногой.

Команда из Генуи остается последней в любом случае, а вот миланцы идут пятыми с отставанием в очко от зоны Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Милан5:1Сампдория
(1:0) Леау Рафаэл9'  
  20'Квальярелла Фабио (1:1)
(2:1) Жиру Оливье23'  
(3:1) Жиру Оливье29'  
(4:1) Диас Браим63'  
(5:1) Жиру Оливье68'  
Меньян МайкКалабрия ДавидеТиав МаликТомори Фикайо 81' (Балло-Туре Фоде ( 81') Эрнандес Тео  75' 81' (Побега Томмазо ( 81') Крунич РадеТонали Сандро 81' (Кьяер Симон ( 81') Мессиас Жуниор 60' (Салемакерс Алексис ( 60') Диас Браим 70' (Де Кетеларе Шарль ( 70') Леау РафаэлЖиру Оливье
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоАдли ЯсинКалюлю ПьерТатарушану ЧиприанМиранте Антонио
Равалья НиколаДзаноли Алессандро  30'Гюнтер Корай  27'Нюйтинк Брэм 69' (Ойконому Мариос ( 69'  89') Ауджелло ТоммазоРинкон Томас 82' (Паолетти Флавио ( 82') Лерис МехдиУинкс ГарриДжуричич Филип 82' (Илкхан Эмирхан ( 82') Габбьядини Маноло 69' (Амионе Бруно ( 69') Квальярелла Фабио 69' (Ламмерс Сэм ( 69')
Запасные: Турк МартинХесе РодригесСеговия ТеласкоМурильо ДжейсонДе Лука МануэльМурру Никола
20 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сампдория Оливье Жиру
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Комментарии (2)
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Promt Roman
21 Мая 2023 в 00:04
Ну,типа покуражились напоследок. Авось ЛЕ в следующем сезоне возьмут.
Barcelona-Champions
21 Мая 2023 в 00:10
А что, попасть в ЛЧ у Милана нет никаких шансов?
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Аталанта Аталанта
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1
1.58 4.20 6.00
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Милан Милан
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