Хет-трик Жиру позволил «Милану» разорвать оборону «Сампдории»

В 36-м туре чемпионата Италии «Милан» играл дома против вылетающей в Серию Б «Сампдории». «Россонери» довольно легко добыли важную победу, забивая голы на любой вкус, - 5:1. Оливье Жиру отметился хет-триком, забив головой, с пенальти и ногой.
Команда из Генуи остается последней в любом случае, а вот миланцы идут пятыми с отставанием в очко от зоны Лиги чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Леау Рафаэл9'
|20'Квальярелла Фабио (1:1)
|(2:1) Жиру Оливье23'
|(3:1) Жиру Оливье29'
|(4:1) Диас Браим63'
|(5:1) Жиру Оливье68'
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Тиав Малик•Томори Фикайо81' (Балло-Туре Фоде (81') •Эрнандес Тео 75'81' (Побега Томмазо (81') •Крунич Раде•Тонали Сандро81' (Кьяер Симон (81') •Мессиас Жуниор60' (Салемакерс Алексис (60') •Диас Браим70' (Де Кетеларе Шарль (70') •Леау Рафаэл•Жиру Оливье
Равалья Никола•Дзаноли Алессандро• 30'Гюнтер Корай• 27'Нюйтинк Брэм69' (Ойконому Мариос (69') • 89'Ауджелло Томмазо•Ринкон Томас82' (Паолетти Флавио (82') •Лерис Мехди•Уинкс Гарри•Джуричич Филип82' (Илкхан Эмирхан (82') •Габбьядини Маноло69' (Амионе Бруно (69') •Квальярелла Фабио69' (Ламмерс Сэм (69')
20 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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