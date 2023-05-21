Станкович: «Болельщики - единственная отдушина»

Генуэзская «Сампдория» покинула Серию А, но даже в таких условиях верные поклонники клуба продолжают не только болеть за него с дивана, но ездят на выезды - в частности, на субботнюю игру с «Миланом».

Именно присутствие фанатов на прошедшей игре, которую «Сампдория» проиграла со счетом 1:5, наставник команды Деян Станкович назвал единственным светлым пятном:

- Это единственное светлое пятно в данный момент, я часто благодарил тифози в этом сезоне, за поддержку команды, которая не заслуживает находиться в таком положении, - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.