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Чемпионат Италии. Серия А

Станкович: «Болельщики - единственная отдушина»

21 Мая 2023 • 04:15 Комментировать
Милан
5:1
Сампдория
окончен

Генуэзская «Сампдория» покинула Серию А, но даже в таких условиях верные поклонники клуба продолжают не только болеть за него с дивана, но ездят на выезды - в частности, на субботнюю игру с «Миланом».

Именно присутствие фанатов на прошедшей игре, которую «Сампдория» проиграла со счетом 1:5, наставник команды Деян Станкович назвал единственным светлым пятном:

- Это единственное светлое пятно в данный момент, я часто благодарил тифози в этом сезоне, за поддержку команды, которая не заслуживает находиться в таком положении, - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович
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