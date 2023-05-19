«Милан» обозначил семь трансферных целей на лето

«Милан» рассчитывает серьёзно укрепить состав в летнее трансферное окно.

Команда Стефано Пиоли впечатляюще выступила в Лиге чемпионов, добравшись до полуфинала, однако рискует провести следующий сезон без самого престижного еврокубка – отставание от верхней четвёрки в Серии А составляет четыре очка за три тура до финиша.

По информации инсайдера Николо Скиры, как бы ни завершилась кампания, «Милан» уже определился с основными трансферными задачами: клуб намерен подписать двух центральных полузащитников и новую «десятку», а также хочет найти достойных дублёров для Майка Меньяна (таковым должен стать Марко Спортьелло), Тео Эрнандеса и Рафаэла Леау. Кроме того, «россонери» нужен центрфорвард.