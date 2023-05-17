Мальдини рассказал, почему «Милан» не подписал Дибалу

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, почему прошлым летом клуб подписал бельгийского полузащитника Шарля де Кетеларе, а не аргентинского нападающего Пауло Дибалу.

По словам Мальдини, сейчас «Милан» настроен на построение молодой и талантливой команды, поэтому не рассматривает приглашение возрастных футболистов.

«Это общий взгляд с владельцами. Если бы я хотел более сильный состав, я бы сделал другой выбор на рынке. У нас есть проект, который мы разрабатываем вместе. Нужно время, помня, что мы «Милан», приводит слова Мальдини Sky Sport Italia.

Напомним, что сейчас 29-летний Дибала выступает за «Рому». В футболке римского клуба нападающий успел провести 36 матчей, забить 16 голов и отдать восемь результативных передач.