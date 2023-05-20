Маккароне: «Этот вылет такой же, как в 2011 году»

Бывший игрок генуэзской «Сампдории» Массимо Маккароне знает, что такое вылетать из высшей лиги итальянского футбола - он пережил такую неудачу в 2011 году в составе «Сампдории», которая сейчас, спустя двенадцать лет, снова вылетает из Серии А. Маккароне расстроен таким поворотом.

- Да, уже тогда не все хорошо было в руководстве клубом. Я не понимаю, почему такой исторический клуб как «Сампдория», управляется так бездарно. У него такие невероятные фанаты..., - цитирует слова Маккароне итальянское новостное агентство ITASportPress.

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