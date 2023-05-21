Жиру: «Горжусь этой командой»

Итальянский «Милан» в субботу обыграл с крупным счетом «Сампдорию», это было повторением самой крупной победы в сезоне, хотя пять мячей за матч «россонери» в текущем сезоне забили впервые. Три из них записал на свой счет французский нападающий Оливье Жиру, который не принес особой пользы в играх плей-офф Лиги чемпионов, но постарался реабилитироваться в игре с вылетающим из Серии А клубом.

- Горжусь этой командой. Спасибо за безусловную поддержку. Верим в себя, - написал в социальной сети Жиру.

В следующем туре «Милан» сыграет с туринским «Ювентусом», это случится в следующее воскресенье.