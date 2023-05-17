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Чемпионат Италии. Серия А

Мората: «Милан» и «Рома» мной интересуются? Клянусь, ничего об этом не слышал»

17 Мая 2023 • 11:00 Комментировать
Милан
...
Сампдория
20.05 21:45

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората не слышал об интересе со стороны «Милана» и «Ромы». Напомним, 30-летний форвард ранее защищал цвета туринского «Ювентуса» в чемпионате Италии.

«Милан» и «Рома» мной интересуются? Клянусь, ничего об этом не слышал, мой агент ничего мне не рассказывал. У меня есть контракт с «Атлетико» до лета 2024 года. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем. Если найдётся клуб, готовый заплатить хорошие деньги, а «Атлетико» всё устроит, случится может всё, что угодно. При этом повторюсь, что я ничего не слышал об интересе «Ромы» и «Милана», – приводит слова Мораты Calciomercato.

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Евро-Футбол.Ру,
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