Мората: «Милан» и «Рома» мной интересуются? Клянусь, ничего об этом не слышал»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората не слышал об интересе со стороны «Милана» и «Ромы». Напомним, 30-летний форвард ранее защищал цвета туринского «Ювентуса» в чемпионате Италии.

«Милан» и «Рома» мной интересуются? Клянусь, ничего об этом не слышал, мой агент ничего мне не рассказывал. У меня есть контракт с «Атлетико» до лета 2024 года. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем. Если найдётся клуб, готовый заплатить хорошие деньги, а «Атлетико» всё устроит, случится может всё, что угодно. При этом повторюсь, что я ничего не слышал об интересе «Ромы» и «Милана», – приводит слова Мораты Calciomercato.