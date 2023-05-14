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Чемпионат Италии. Серия А

Бобан: «Леау – отличный игрок, у него всё впереди»

14 Мая 2023 • 22:56 Комментировать
Милан
...
Сампдория
20.05 21:45

Бывший футболист «Милана» Звонимир Бобан одобрил решение клуба продлить контракт Рафаэла Леау.

Действующий договор португальца истекает после завершения следующего сезона, и в скором времени «Милан», судя по всему, объявит о подписании нового соглашения с 23-летним нападающим.

«Есть ли у Леау будущее в «Милане»? Думаю, в этом не должно быть никаких сомнений – он выдающийся игрок, и у него ещё всё впереди. Он может достичь любых высот, если будет усердствовать», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Бобана.

В текущем сезоне Рафаэл Леау отметился 13 голами и 13 результативными передачами в 44 поединках за «россонери».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Звонимир Бобан Рафаэл Леау
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