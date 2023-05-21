Пиоли ушёл от ответа на вопрос, останется ли де Кетеларе в «Милане»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли не стал отвечать на вопрос, останется ли Шарль де Кетеларе в команде. Де Кетеларе стал самым дорогим приобретением за все время нахождения Пиоли у руля клуба, однако он, увы, так и не заиграл должным образом. Накануне «Милан» обыграл «Сампдорию», де Кетеларе выпустили на замену, но ничего путного изобразить и придумать он снова не сумел.

- Я не знаю, останется ли он. Мы еще не решили. Впереди еще два матча чемпионата - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В последнее время появились слухи, что де Кетеларе могут сдать в аренду.