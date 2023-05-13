Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората по-прежнему интересен «Милану».

Об интересе к 30-летнему футболисту со стороны клубов из Серии А уже давно сообщают различные ресурсы. Ранее среди претендентов на испанца фигурировали «Ювентус», за который форвард уже играл в прошлом, и «Милан». Как сообщает Fichajes, в настоящий момент наиболее выраженный интерес к Морате проявляют «россонери». В клубе считают игрока сборной Испании оптимальным кандидатом для усиления атакующей линии на следующий сезон.

Контракт Альваро Мораты с «Атлетико» рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 25 млн евро.