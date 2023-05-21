Пиоли: «Жиру очень много работает на команду»

Главным героем победного для «Милана» матча с «Сампдорией» стал оформивший свой первый хет-трик в Серии А французский нападающий Оливье Жиру. Два мяча он забил с игры, а один мяч с пенальти, аккуратно положив мяч в левый от себя угол. Успехи Жиру прокомментировал Стефано Пиоли - наставник «Милана».

- Для любого нападающего голы становятся источником уверенности в себе, поднимают настроение, тонус. Он очень много работает на команду. Я рад за него, но рад и за Браима Диаса. Мы выступили должным образом после разочарования с «Интером», - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.