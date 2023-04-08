Очоа приятно, что его похвалил «Интер»

В матче двадцать девятого тура итальянского чемпионата «Интер» вновь не сумел выиграть, на сей раз фаворит уступил два очка в игре со скромной «Салернитаной». Важную роль в успехе скромного клуба сыграл 37-летний мексиканский голкипер «Салернитаны» Гильермо Очоа, после матча его даже похвалили представители соперника. Очоа приятны эти комплименты.

- Удар Корреи был самым сложным с точки зрения отражения. Игроки «Интера» расстроены, но похвалили меня - это приятно. Мы же просто довольны очком, - итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре «Салернитана» сыграет в гостях с «Торино».