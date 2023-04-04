«Айнтрахт» пытается заполучить Ретеги, но игрок хочет в другую команду

Франкфуртский «Айнтрахт» пытается провернуть трансфер нападающего «Тигре» Матео Ретеги. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «орлы» отчаянно хотят заполучить футболиста сборной Италии, но есть одна проблема.

Источник сообщает, что приоритетом для самого Ретеги является переход в миланский «Интер», который тоже заинтересован в трансфере. Вероятно, из-за финансовых проблем у «нерадзурри» могут возникнуть сложности в оформлении сделки. Это может помочь «Айнтрахту» переманить к себе игрока.

В нынешнем сезоне Ретеги забил 7 голов в 9 матчах чемпионата Аргентины. В двух дебютных матчах за сборную Италии Матео забил два гола.