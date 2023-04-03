«Интер» связался с Почеттино

Миланский «Интер» связался с безработным Маурисио Почеттино, чтобы обсудить потенциальное назначение на пост главного тренера. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Напомним, нынешний тренер «Интера» Симоне Индзаги рискует потерять работу даже до конца сезона, ведь у команды сейчас 4 матча без побед во всех турнирах.

Почеттино с прошлого лета сидит без работы после того, как его уволили из «ПСЖ». Тренера ранее связывали с другими командами в лице лондонского «Челси» и мадридского «Реала», для которого аргентинец якобы является приоритетным кандидатом на замену Карло Анчелотти.

«Интер» сейчас идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А.