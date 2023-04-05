«Интер» сменит тренера летом, если Индзаги не сотворит чудо

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги вряд ли продолжит свою работу в клубе после завершения сезона.

Наставник «нерадзурри» регулярно подвергается критике за нестабильную игру команды в Серии А, однако в Лиге чемпионов миланцы уже добились успеха, добравшись до четвертьфинала. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сейчас руководство «Интера» сосредоточено на успешном завершении нынешнего сезона, увольнение Индзаги до лета не обсуждается. Впрочем, если специалист не добьётся грандиозного успеха в течение ближайших двух месяцев, летом клуб назначит нового тренера.

Контракт Симоне Индзаги с «Интером» рассчитан до 2024 года.