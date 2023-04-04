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Чемпионат Италии. Серия А

Джеко: «Было трудно покидать «Рому» в 2021 году»

04 Апреля 2023 • 20:39 Комментировать
Салернитана
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Интер Милан
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07.04 18:00

Нападающий «Интера» Эдин Джеко вспомнил, как расставался с «Ромой».

Босниец выступал за римский коллектив с 2016 по 2021 год, после чего перебрался в стан «нерадзурри».

«Было трудно покидать «Рому» после шести лет в клубе, но я понял, что этот шаг необходим. Мы добились отличных результатов, я забил 119 голов, но настало время для перемен. Я чувствовал, что могу продолжать игру на высоком уровне, когда переходил в «Интер», – цитирует журналист Альфредо Педулла 37-летнего форварда.

В активе Эдина Джеко 11 забитых мячей и пять голевых передач в 39 поединках за «Интер» во всех турнирах текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Эдин Джеко
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САЛЕРНИТАНА ИНТЕР МИЛАН
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