Де Врей ответил на вопрос о своём будущем

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей поделился мыслями о дальнейшем пребывании в клубе.

Контракт 31-летнего футболиста истекает после завершения сезона. Недавно авторитетные источники сообщили о почти достигнутой договорённости между клубом и игроком по новому соглашению.

«Я всегда сосредоточен на футболе и отдаю все силы ради успехов команды. Конечно, я недоволен тем, что стал играть меньше, но таков выбор тренера. На этой неделе мы с клубом проведём ещё одну встречу. Посмотрим, что в итоге произойдёт», – заявил в интервью DAZN нидерландец после ничьей с «Салернитаной» (1:1) в матче Серии А.