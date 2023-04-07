Лукаку готов играть за «Челси», если команду возглавит Конте

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку готов вернуться в «Челси» в конце сезона, но при одном условии. Бельгиец был бы рад выступать за команду под руководством Антонио Конте, которого связывают с возвращением на «Стэмфорд Бридж» на роль главного тренера.

Напомним, Лукаку выступает за «Интер» на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года бельгиец присоединился к «синим» за 113 миллионов евро, но не смог оправдать ожидания в первом сезоне. Ромелу до этого был одним из лучших нападающих Серии А, играя под руководством Конте.

Антонио в данный момент находится без работы после увольнения из «Тоттенхэма».