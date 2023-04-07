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Лукаку готов играть за «Челси», если команду возглавит Конте

07 Апреля 2023 • 10:44 Комментировать (1)
Салернитана
...
Интер Милан
1 7.30 X 4.70 2 1.45
Через 6 ч. 14 мин.

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку готов вернуться в «Челси» в конце сезона, но при одном условии. Бельгиец был бы рад выступать за команду под руководством Антонио Конте, которого связывают с возвращением на «Стэмфорд Бридж» на роль главного тренера.

Напомним, Лукаку выступает за «Интер» на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года бельгиец присоединился к «синим» за 113 миллионов евро, но не смог оправдать ожидания в первом сезоне. Ромелу до этого был одним из лучших нападающих Серии А, играя под руководством Конте.

Антонио в данный момент находится без работы после увольнения из «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку
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САЛЕРНИТАНА ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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InterSan
07 Апреля 2023 в 11:13
Там уже столько Готовых играть, что ему точно места не будет.....да и снова рисковать вряд-ли будут, имея возможность купить кого угодно.
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