«Интер» хочет удержать Бастони во что бы то ни стало

Миланский «Интер» отчаянно пытается оградить 23-летнего защитника Алессандро Бастони от поползновений со стороны самых богатых клубов Европы, в частности, «Манчестер Сити», сообщает Calciomercato. Миланцы собираются предложить Бастони новый контракт, но его подробности пока что не сообщаются.

Напомним, что Бастони выступает за «Интер» с 2017 года, пару лет он провел по арендам и набирался опыта в «Аталанте» и «Парме», а с 2019 года стал стабильным игроком «Интера». С 2020 года привлекается для выступлений за сборную Италии, в составе которой стал чемпионом мира в 2021 году.