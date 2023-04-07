Индзаги рассказал, что думает о проблемах Лукаку с реализацией

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением об игре Ромелу Лукаку.

Бельгийский форвард пропустил практически всю первую половину сезона из-за травмы, а после возвращения в строй пока не может стабильно показывать привычный для себя уровень.

«Мы знаем, что такое бывает с каждым нападающим, – высказывается о промахах Лукаку наставник «нерадзурри». – К сожалению, сейчас от этого страдают все наши форварды. Надеюсь, в ближайшее время удача вновь повернётся к нам лицом», – заявил в интервью DAZN Индзаги после матча с «Салернитаной» (1:1), в котором «Интер» реализовал всего один из 11 ударов в створ.