Салернитана - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В стартовом матче 29-го тура Серии А «Интер» будет гостить у «Салернитаны», аутсайдера, который при этом давно никому не проигрывает и недавно отобрал очки у «Милана». У «нерадзурри» же спад в ответственный отрезок сезона, и после ряда поражений есть риск выпасть из зоны Лиги чемпионов. При этом во вторник «Интеру» предстоит еще более важный поединок уже в главном еврокубке.

Старт сегодняшней игры в 18:00, эфир на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.