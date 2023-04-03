«Интер» рассматривает двух кандидатов на роль тренера

Миланский «Интер» определился с приоритетными кандидатами на роль главного тренера. Напомним, нынешний наставник Симоне Индзаги, скорее всего, покинет свой пост из-за неудовлетворительных результатов.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, приоритетные кандидаты для «Интера» – тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби и бывший наставник команды Антонио Конте, которого недавно уволили из «Тоттенхэма».

Напомним, у «Интера» в данный момент 4 поражения подряд во всех турнирах. В этих матчах команда Симоне Индзаги смогла забить всего один гол. В турнирной таблице Серии А «нерадзурри» опустились на четвёртую строчку.