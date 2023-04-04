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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» внимательно следит за ситуацией с Бастони

04 Апреля 2023 • 09:58 Комментировать
Салернитана
...
Интер Милан
07.04 18:00

Туринский «Ювентус» внимательно следит за ситуацией с центральным защитником миланского «Интера» Алессандро Бастони, который пока никак не может договориться с руководством своего клуба об условиях нового контракта.

По информации от Tuttosport, «старая синьора» грядущим летом может предпринять попытки заполучить футболиста у «Интера». Сам Бастони хочет остаться на «Джузеппе Меацца», но его всё же не устраивает нынешняя зарплата в размере 4,5 миллионов евро в год. Защитник хочет получать на полтора миллиона больше.

«Ювентус» может подождать до лета 2024 года, чтобы пригласить Бастони свободным агентом, ведь «Интер» вряд ли согласится отпустить одного из ключевых игроков в стан прямого конкурента.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Алессандро Бастони
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САЛЕРНИТАНА ИНТЕР МИЛАН
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