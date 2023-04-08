Дзенга: «Четвертьфинал Лиги чемпионов - единственное светлое пятно в сезоне «Интера»

В матче двадцать девятого тура итальянского чемпионата «Интер» вновь не сумел выиграть, на сей раз фаворит уступил два очка в игре со скромной «Салернитаной». Бывший голкипер клуба Вальтер Дзенга, выступавший за него в те времена, когда итальянский чемпионат считался сильнейшим в мире, раздосадован увиденным. Они призвал команду добиваться результата, что называется, «на зубах».

- «Интер» сейчас должен пройти через эти моменты, стиснув зубы. В 2023 году результаты не вдохновляют, только лишь квалификация в четвертьфинал Лиги чемпионов радует, это единственное светлое пятно, - цитирует слова Дзенги fcinter1908.it.

В следующем туре Серии А миланский клуб сыграет дома с «Монцей», это случится пятнадцатого апреля.