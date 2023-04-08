Кандрева: «Я пытался сделать передачу, но повезло»

В матче двадцать девятого тура итальянского чемпионата «Интер» вновь не сумел выиграть, на сей раз фаворит уступил два очка в игре со скромной «Салернитаной». Аутсайдеру удалось уйти от поражения буквально на последней минуте игры, а сделал это Антонио Кандрева - бывший игрок миланского клуба, между прочим. Кандрева доволен тем, что смог использовать свой шанс.

- Я пытался сделать передачу, но иногда нужно чуть удачи. Всегда считал, что труд, упорство и скромность могут помочь достичь важных результатов, - цитирует слова Кандревы итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре итальянского чемпионата «Салернитана» сыграет в гостях с «Торино».