Паулу Соуза: «На удачу надо работать»

В матче двадцать девятого тура итальянского чемпионата «Интер» вновь не сумел выиграть, на сей раз фаворит уступил два очка в игре со скромной «Салернитаной». Ранее команда Паулу Соузы огорчила другой миланский клуб, также отобрав у него очки. Португальский специалист прокомментировал итоги прошедшего матча.

- На удачу надо работать, она не приходит просто так. Мы оставались в игре, даже несмотря на не очень удачный первый тайм. И в нужный момент мы смогли выдать необходимый натиск, позволивший уйти от поражения, - цитирует слова Соузы телеканал DAZN.

В следующем туре итальянского чемпионата «Салернитане» предстоит сразиться с «Торино».