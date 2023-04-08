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Чемпионат Италии. Серия А

Паулу Соуза: «На удачу надо работать»

08 Апреля 2023 • 05:07 Комментировать
Салернитана
1:1
Интер Милан
окончен

В матче двадцать девятого тура итальянского чемпионата «Интер» вновь не сумел выиграть, на сей раз фаворит уступил два очка в игре со скромной «Салернитаной». Ранее команда Паулу Соузы огорчила другой миланский клуб, также отобрав у него очки. Португальский специалист прокомментировал итоги прошедшего матча.

- На удачу надо работать, она не приходит просто так. Мы оставались в игре, даже несмотря на не очень удачный первый тайм. И в нужный момент мы смогли выдать необходимый натиск, позволивший уйти от поражения, - цитирует слова Соузы телеканал DAZN.

В следующем туре итальянского чемпионата «Салернитане» предстоит сразиться с «Торино». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Паулу Соуза Салернитана
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