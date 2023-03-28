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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала может покинуть «Рому» в конце сезона

28 Марта 2023 • 09:39 Комментировать
Рома
...
Сампдория
02.04 19:00

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала летом может сменить клубную прописку. По информации от Tuttosport, аргентинский форвард покинет «джаллоросси», если главный тренер Жозе Моуринью оставит свой пост в конце сезона. Также уход вероятен в том случае, если «Рома» не квалифицируется в Лигу чемпионов. Напомним, сейчас римская команда идёт на пятом месте в турнирной таблице Серии А.

По сведениям источника, Дибала до сих пор находится на радаре миланского «Интера», который был близок к трансферу аргентинца прошлым летом, но не сумел заключить сделку из-за финансовых аспектов.

Напомним, в контракте Дибалы с «Ромой» прописана сумма отступных, которая составляет 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Пауло Дибала трансферы футбола - лето 2023
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