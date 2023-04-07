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Чемпионат Италии. Серия А

Ретеги: «Руководство пообещало мне, что я смогу уйти летом»

07 Апреля 2023 • 09:40 Комментировать
Салернитана
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Интер Милан
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Через 8 ч. 8 мин.

Нападающий аргентинского «Тигре» Матео Ретеги признался, что летом может уехать в Европу. Напомним, в услугах футболиста заинтересованы как минимум два клуба из старого света – франкфуртский «Айнтрахт» и миланский «Интер».

«Руководство пообещало мне, что я смогу уйти летом. Скорее всего, меня продадут в июле. Мне действительно нравится эта идея. Мечтаю выступать за топ-клуб. В Европе играют лучшие футболисты», – La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 23-летний Ретеги успел провести уже два официальных матча за сборную Италии, где отметился двумя забитыми голами под руководством Роберто Манчини. Ранее футболистом также интересовался мадридский «Атлетико».

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Интер Милан Тигре матео ретеги
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