Ретеги: «Руководство пообещало мне, что я смогу уйти летом»

Нападающий аргентинского «Тигре» Матео Ретеги признался, что летом может уехать в Европу. Напомним, в услугах футболиста заинтересованы как минимум два клуба из старого света – франкфуртский «Айнтрахт» и миланский «Интер».

«Руководство пообещало мне, что я смогу уйти летом. Скорее всего, меня продадут в июле. Мне действительно нравится эта идея. Мечтаю выступать за топ-клуб. В Европе играют лучшие футболисты», – La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 23-летний Ретеги успел провести уже два официальных матча за сборную Италии, где отметился двумя забитыми голами под руководством Роберто Манчини. Ранее футболистом также интересовался мадридский «Атлетико».