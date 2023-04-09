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Чемпионат Италии. Серия А

Определился круг всех претендентов на должность наставника миланского «Интера»

09 Апреля 2023 • 15:24 Комментировать
Салернитана
1:1
Интер Милан
окончен

Четыре кандидатуры претендуют на место наставника миланского «Интера», об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport. Речь идет, прежде всего, как мы уже сообщали, о португальском специалисте Серджио Консейсау, переговоры с которым уже идут, но не только.

Возвращение Антонио Конте - это еще один возможный вариант для миланского коуба, причем это легче, чем с Консейсау, так как сейчас Конте без работы.

Еще две кандидатуры - это Роберто де Дзерби и Тьяго Мотта, бывший футболист клуба. Оба отлично работают со своими нынешними клубами - английский «Брайтон» и итальянская «Болонья». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Конте Сержиу Консейсау Роберто де Дзерби
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