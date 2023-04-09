Определился круг всех претендентов на должность наставника миланского «Интера»

Четыре кандидатуры претендуют на место наставника миланского «Интера», об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport. Речь идет, прежде всего, как мы уже сообщали, о португальском специалисте Серджио Консейсау, переговоры с которым уже идут, но не только.

Возвращение Антонио Конте - это еще один возможный вариант для миланского коуба, причем это легче, чем с Консейсау, так как сейчас Конте без работы.

Еще две кандидатуры - это Роберто де Дзерби и Тьяго Мотта, бывший футболист клуба. Оба отлично работают со своими нынешними клубами - английский «Брайтон» и итальянская «Болонья».