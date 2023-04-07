«Салернитана» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Салернитана» принимает «Интер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Салернитана - Интер Милан
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Протокол игры
|6'Госенс Робин (0:1)
Очоа Гильермо•Данилюк Флавиус•Дьомбер Норберт•Пирола Лоренцо•Бронн Дилан•Брадарич Домагой•Кулибали Лассана• 39'Де Вильена Тонни•Кастанос Григорис•Кандрева Антонио•Пёнтек Кшиштоф
Онана Андре•Дармиан Маттео•Де Врей Стефан• 35'Ачерби Франческо•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Аслани Кристьян•Мхитарян Генрих•Госенс Робин•Лукаку Ромелу•Корреа Хоакин
07 апреля. Стадион "Аречи".
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