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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

07 Апреля 2023 • 17:49 Комментировать
Салернитана
0:1
Интер Милан
1 22.00 X 7.00 2 1.16
перерыв

В рамках 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Салернитана» принимает «Интер».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Салернитана0:1Интер Милан
 6'Госенс Робин (0:1)
Очоа ГильермоДанилюк ФлавиусДьомбер НорбертПирола ЛоренцоБронн ДиланБрадарич ДомагойКулибали Лассана  39'Де Вильена ТонниКастанос ГригорисКандрева АнтониоПёнтек Кшиштоф
Запасные: Бонаццоли ФедерикоТрост-Эконг ВиллиамБотхейм ЭрикВаленсия ДиегоЛовато МаттеоНиколусси Кавилья ХансФиорилло ВинченцоБохинен ЭмильСамбья СаломонДиа БулайеЕрволино Антонио ПиоСепе Луиджи
Онана АндреДармиан МаттеоДе Врей Стефан  35'Ачерби ФранческоДюмфрис ДензелБарелла НиколоАслани КристьянМхитарян ГенрихГосенс РобинЛукаку РомелуКорреа Хоакин
Запасные: Карбони ВалентинБелланова РаульДзанотти МаттиаМартинес ЛаутароБотис НикосГальярдини РобертоБастони АлессандроБрозович МарселоХанданович СамирДимарко ФедерикоДжеко Эдин
07 апреля. Стадион "Аречи".
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Перерыв
Салернитана Салернитана
Интер Милан Интер Милан
0
1
22.00 7.00 1.16
Видео
07.04.23 в 20:00
Лечче Лечче
Наполи Наполи
5.90 3.50 1.70
Видео
07.04.23 в 22:00
Милан Милан
Эмполи Эмполи
1.38 5.00 10.00
Видео
08.04.23 в 13:30
Удинезе Удинезе
Монца Монца
1.98 3.65 3.80
Видео
08.04.23 в 15:30
Фиорентина Фиорентина
Специя Специя
1.61 4.10 5.60
Видео
08.04.23 в 17:30
Сампдория Сампдория
Кремонезе Кремонезе
2.31 3.25 3.30
Видео
08.04.23 в 17:30
Аталанта Аталанта
Болонья Болонья
1.60 4.10 5.80
Видео
08.04.23 в 19:30
Верона Верона
Сассуоло Сассуоло
2.60 3.25 2.90
Видео
08.04.23 в 19:30
Торино Торино
Рома Рома
3.20 3.15 2.42
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