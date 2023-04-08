Пароло: «Лукаку был хорош при Конте, но не сейчас»

Бывший футболист «Лацио» Марко Пароло прокомментировал сложности Ромелу Лукаку в миланском «Интере», он считает, что бельгийскому нападающему не совсем подходит игра и та роль, которую ему отводит Симоне Индзаги, нынешний тренер миланского клуба.

- В Лукаку нет уверенности в себе, он вынужден зарабатывать доверие, а это не тот игрок, который хорош в таком деле, ему больше нравится быть лидером, признанным, безусловным. При Конте все так и было, он был на 10 с плюсом. Сейчас он не чувствует себя в центре внимания, и ему это очень мешает, - цитирует слова Марко Пароло fcinter1908.it.