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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет вернуть Моуринью

04 Апреля 2023 • 10:31 Комментировать
Салернитана
...
Интер Милан
07.04 18:00

Миланский «Интер» определил главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью как одного из кандидатов на замену Симоне Индзаги, который находится на грани увольнения. По информации от журналиста Алессандро Кавазинни, руководство «нерадзурри» действительно заинтересовано в возвращении португальца, который возглавлял команду с 2008 по 2010 год, выиграв два чемпионата, Кубок Италии и Лигу чемпионов.

Источник также добавляет, что «Интер» заинтересован в приглашении другого своего бывшего наставника – Антонио Конте, который недавно был уволен из «Тоттенхэма» за свою скандальную пресс-конференцию.

Напомним, у «Интера» под руководством Индзаги сейчас нет ни одной победы в последних четырёх матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Жозе Моуринью Симоне Индзаги Антонио Конте
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