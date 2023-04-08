«Интер» выдал худшую серию без побед за последние пять лет

В матче двадцать девятого тура итальянского чемпионата «Интер» вновь не сумел выиграть, на сей раз фаворит уступил два очка в игре со скромной «Салернитаной».

Это был уже шестой матч кряду с учетом всех турниров, в которых участвует клуб, в котором «Интер» не может победить. Речь идет не только об играх чемпионата, но и об ответном матче в Лиге чемпионов против «Порту», а также ничьей с «Ювентусом» в Кубке Италии.

Столь неудачной серии у миланской команды не было с февраля 2018 года, правда, тогда команда не могла победить в десяти матчах кряду. В следующем своем матче «Интер» сыграет против «Бенфики» в четвертьфинале ЛЧ.