Онана: «Никто не говорил, что будет легко»

В матче двадцать девятого тура итальянского чемпионата «Интер» вновь не сумел выиграть, на сей раз фаворит уступил два очка в игре со скромной «Салернитаной». Команда переживает непростой момент, в связи с чем ее голкипер Андре Онана, которому неделю назад исполнилось 27 лет, как это водится в сложной ситуации, обратился к философии:

- Никто не говорил, что будет легко. Самое больное наслаждение - это вернуться на вершину после того, как больно упал, - цитирует Онана fcinter1908.it.

В следующем туре Серии А миланский клуб сыграет дома с «Монцей», это случится пятнадцатого апреля.