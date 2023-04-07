Давление на Индзаги усиливается: «Интер» продлил серию без поражений до шести игр

В пятницу вечером «Интер» снова разочаровал армию своих болельщиков. Команда Симоне Индзаги не смогла удержать победу в гостях у «Салернитаны». «Нерадзурри» пропустили в концовке, и игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Как следствие, серия «Интера» без побед во всех турнирах достигла шести матчей. Половина из них завершилась вничью, а другая половина была проиграна.

Ранее сообщалось, что Симоне Индзаги может быть уволен с должности главного тренера «Интера», если в ближайшее время результаты не улучшатся.

Следующий матч «Интер» проведёт 11 апреля – против «Бенфики» в Лиге чемпионов.