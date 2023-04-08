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Чемпионат Италии. Серия А

Очоа: «Мне очень нравится в Италии»

08 Апреля 2023 • 08:37 Комментировать
Салернитана
1:1
Интер Милан
окончен

Голкипер итальянской «Салернитаны» Гильермо Очоа дал понять, что ему нравится Италия и местный чемпионат. Очоа заметно усилил свою команду, и теперь «Салернитана» регулярно отбирает очки у грандов, как это было и вчера, в игре против «Интера».

- Салерно мне очень нравится, итальянский футбол в целом также. Я с восхищением смотрел его в прошлом, ребята вроде Тольдо, Фрея, Жулио Сезара, Диды, Пальюки были моими героями. Моя спортивная цель? Я хочу сыграть на еще одном чемпионате мира. Это будет нелегко, но я очень буду стараться, - цитирует слова Очоа итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Гильермо Очоа Салернитана
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