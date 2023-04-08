Очоа: «Мне очень нравится в Италии»

Голкипер итальянской «Салернитаны» Гильермо Очоа дал понять, что ему нравится Италия и местный чемпионат. Очоа заметно усилил свою команду, и теперь «Салернитана» регулярно отбирает очки у грандов, как это было и вчера, в игре против «Интера».

- Салерно мне очень нравится, итальянский футбол в целом также. Я с восхищением смотрел его в прошлом, ребята вроде Тольдо, Фрея, Жулио Сезара, Диды, Пальюки были моими героями. Моя спортивная цель? Я хочу сыграть на еще одном чемпионате мира. Это будет нелегко, но я очень буду стараться, - цитирует слова Очоа итальянское новостное агентство ITASportPress.