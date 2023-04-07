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Чемпионат Италии. Серия А

Шальной навес-удар на 90-й минуте помешал «Интеру» обыграть «Салернитану»

07 Апреля 2023 • 19:57 Комментировать (1)
Салернитана
1:1
Интер Милан
окончен

Новый тур Серии А стартовал непривычно рано, в пятницу. «Интер» из-за предстоящего матча плей-офф Лиги чемпионов раньше всех вышел на поле и противостоял «Салернитане», которая давно уже не проигрывала.

Очень быстро команда Симоне Индзаги повела, Ромелу Лукаку головой сбросил мяч, и в итоге Робин Госенс пробил впритирку со штангой. Бельгиец и сам наносил удар с правого края штрафной и немного не попал в дальний угол. Хоакин Корреа головой пробивал в противоход голкиперу, но тот просто чудом среагировал и отвел угрозу. В последней атаке первого тайма Лукаку метров с семи головой пробил во вратаря.

Во втором тайме Николо Барелла почти от линии штрафной пульнул в штангу. Лукаку после углового направил мяч в перекладину, а добивание Стефана де Врея шикарно парировал вратарь. «Салернитана» создала первый момент лишь на 74-й минуте, Булайе Диа с линии вратарской в касание пробил в каркас. В ответ Лукаку с разворота опасно бил, и снова спасение голкипера. На 90-й минуте Антонио Кандрева с правого фланга неудачно подал, но мяч полетел прямо в створ ворот - 1:1.

«Интер» уже четвертый матч без побед и делит третье место с «Миланом». Соперник - 15-й после пятой ничьей кряду.

Протокол игры  
Салернитана1:1Интер Милан
  6'Госенс Робин (0:1)
(1:1) Кандрева Антонио90'  
Очоа ГильермоДанилюк ФлавиусДьомбер НорбертПирола Лоренцо 65' (Трост-Эконг Виллиам ( 65') Бронн Дилан 46' (Диа Булайе ( 46') Брадарич ДомагойКулибали Лассана  38' 65' (Николусси Кавилья Ханс ( 65'  70') Де Вильена Тонни 80' (Бохинен Эмиль ( 80') Кастанос Григорис 85' (Ботхейм Эрик ( 85') Кандрева АнтониоПёнтек Кшиштоф
Запасные: Бонаццоли ФедерикоВаленсия ДиегоЛовато МаттеоФиорилло ВинченцоСамбья СаломонЕрволино Антонио ПиоСепе Луиджи
Онана АндреДармиан МаттеоДе Врей Стефан  34'Ачерби ФранческоДюмфрис ДензелБарелла Николо 66' (Брозович Марсело ( 66') Аслани Кристьян 67' (Гальярдини Роберто ( 67'  89') Мхитарян ГенрихГосенс Робин 75' (Димарко Федерико ( 75') Лукаку Ромелу 85' (Джеко Эдин ( 85') Корреа Хоакин 66' (Мартинес Лаутаро ( 66')
Запасные: Карбони ВалентинБелланова РаульДзанотти МаттиаБотис НикосБастони АлессандроХанданович Самир
07 апреля. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Салернитана
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Комментарии (1)
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Kasper_043
07 Апреля 2023 в 20:02
позорище((((
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Окончен
Салернитана Салернитана
Интер Милан Интер Милан
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30.00 8.50 1.11
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