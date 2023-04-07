Шальной навес-удар на 90-й минуте помешал «Интеру» обыграть «Салернитану»

Новый тур Серии А стартовал непривычно рано, в пятницу. «Интер» из-за предстоящего матча плей-офф Лиги чемпионов раньше всех вышел на поле и противостоял «Салернитане», которая давно уже не проигрывала.

Очень быстро команда Симоне Индзаги повела, Ромелу Лукаку головой сбросил мяч, и в итоге Робин Госенс пробил впритирку со штангой. Бельгиец и сам наносил удар с правого края штрафной и немного не попал в дальний угол. Хоакин Корреа головой пробивал в противоход голкиперу, но тот просто чудом среагировал и отвел угрозу. В последней атаке первого тайма Лукаку метров с семи головой пробил во вратаря.

Во втором тайме Николо Барелла почти от линии штрафной пульнул в штангу. Лукаку после углового направил мяч в перекладину, а добивание Стефана де Врея шикарно парировал вратарь. «Салернитана» создала первый момент лишь на 74-й минуте, Булайе Диа с линии вратарской в касание пробил в каркас. В ответ Лукаку с разворота опасно бил, и снова спасение голкипера. На 90-й минуте Антонио Кандрева с правого фланга неудачно подал, но мяч полетел прямо в створ ворот - 1:1.

«Интер» уже четвертый матч без побед и делит третье место с «Миланом». Соперник - 15-й после пятой ничьей кряду.