Индзаги – о ничьей с «Салернитаной»: «Мне трудно это объяснить»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался об очередной неудаче своей команды в Серии А.

«Нерадзурри» подошли к матчу с серией из трёх подряд поражений в чемпионате, однако вновь не сумели выиграть – ничья 1:1. Спасительный для себя гол «Салернитана» забила на 90-й минуте.

«Команда хорошо смотрелась, хотя с матча против «Ювентуса» прошло всего два дня. К сожалению, мы так и не смогли забить второй гол и «убить» игру, за что в итоге и были наказаны. Сегодня мы явно заслуживала большего. Мне трудно объяснять, как эта игра закончилась ничьей, учитывая количество созданных шансов. Мы очень разочарованы», – сказал в интервью DAZN специалист.