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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги – о ничьей с «Салернитаной»: «Мне трудно это объяснить»

07 Апреля 2023 • 21:11 Комментировать (1)
Салернитана
1:1
Интер Милан
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался об очередной неудаче своей команды в Серии А.

«Нерадзурри» подошли к матчу с серией из трёх подряд поражений в чемпионате, однако вновь не сумели выиграть – ничья 1:1. Спасительный для себя гол «Салернитана» забила на 90-й минуте.

«Команда хорошо смотрелась, хотя с матча против «Ювентуса» прошло всего два дня. К сожалению, мы так и не смогли забить второй гол и «убить» игру, за что в итоге и были наказаны. Сегодня мы явно заслуживала большего. Мне трудно объяснять, как эта игра закончилась ничьей, учитывая количество созданных шансов. Мы очень разочарованы», – сказал в интервью DAZN специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Салернитана
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Комментарии (1)
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InterSan
07 Апреля 2023 в 21:36
Нет. Не так. Мы все, абсолютно ВСЕ охреневаем..... разочарование - это очень легко сказано.
В любой проблеме нужно понимать причины и отвечать за них. Если игроки так играют - значит нет единства, духа, силы воли и прочее.
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