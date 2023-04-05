Бывший защитник «Интера» Сальваторе Фрези в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Кубка Италии, в котором миланская команда сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1).

Напомним, что «нерадзурри» сумели отыграться в самой концовке встречи благодаря голу Ромелу Лукаку, который реализовал 11-метровый удар.

- Очень важно, что команда сумела спастись в матче с «Ювентусом». «Интер» играл гораздо лучше, чем в прошлых играх, поражение было бы несправедливым. Команда показала характер, это должно придать футболистам уверенности в своих силах. Как раз уверенности и концентрации им не хватало.

- Что вы думаете о перспективах Симоне Индзаги?

- По ряду причин этот сезон для «Интера» складывается непросто, и вина Индзаги в этом тоже есть. Говорили, что он мог быть уволен после игры против «Фиорентины», и хорошо, что этого не произошло. Именно Симоне Индзаги вывел «Интер» в четвертьфинал Лиги чемпионов, он заслуживает сразиться за полуфинал.

- Можно ли сказать, что приоритет «Интера» сейчас Лига чемпионов и Кубок Италии?

- Да, заметно, что в кубковых соревнованиях «Интер» играет на высоких скоростях и с большей концентрацией, чем в Серии А. Матч против «Ювентуса» в Кубке Италии был совсем не похож на недавний матч в Серии А.

Ответная игра между «Интером» и «Ювентусом» состоится 26 апреля в Милане. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.