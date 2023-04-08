Госенс: «Жаль, ешё в первом тайме надо было закрывать матч»

В матче двадцать девятого тура итальянского чемпионата «Интер» вновь не сумел выиграть, на сей раз фаворит уступил два очка в игре со скромной «Салернитаной». Фаворит быстро, уже на шестой минуте, забил первый гол усилиями нечасто радующего успехами Робина Госенса, однако закрепить успех другими голами миланцы не смогли, и Госенс раздосадован этим.

- Для меня было важно забить, но я расстроен тем, что не смогли закрыть матч, развить успех. 1:0 - скользкий результат, что и подтвердилось позже, - цитирует Госенса fcinter1908.it.

В следующем туре «Интер» сыграет дома с «Монцей».