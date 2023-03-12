Гасперини: «Наполи» может начать целый цикл»

В матче двадцать шестого тура чемпионата итальянской Серии А «Аталанта» снова потерпела поражение, на сей раз проиграв «Наполи». Все предопределил великолепный гол Хвичи Кварацхелии, ставший первым в матче. Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини впечатлен игрой грузинского игрока, он считает, что «Наполи» выиграет чемпионат и может начать победный цикл на несколько лет.

- «Наполи» - это клуб, который инвестирует в футбол и старается прогрессировать. Я считаю, что победный цикл возможен. Думаю, они скажут веское слово и в Лиге чемпионов. Я уверен в этом. Кварацхелия? Конечно, было ошибкой позволять ему разгоняться, - цитирует слова Гасперини calcionapoli1926.it.