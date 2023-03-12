Гулам: «Две неудачи подряд могли бы навредить игрокам «Наполи»

В матче двадцать шестого тура чемпионата итальянской Серии А «Аталанта» снова потерпела поражение, на сей раз проиграв «Наполи». Успехи своей бывшей команды прокомментировал Фаузи Гулам - экс-защитник «Наполи», выступавший за нее с 2014 по 2022 год. Алжирский футболист считает, что это была важная победа в силу того, что две неудачи кряду могли бы подорвать уверенность неаполитанских игроков в своих силах.

- После неудачи с «Лацио» неаполитанцы должны были победить. Два поражения кряду могут навредить психологии игроков. Это опасно, - цитирует слова Гулама calcionapoli1926.it.